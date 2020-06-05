Плану восстановления экономики России предрекли подорожание

План восстановления экономики России от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, может подорожать на 50 процентов, предрекли в Торгово-промышленной палате (ТПП). Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава ТПП Сергей Катырин указывает на необходимость уточнить потребности экономики. «Пандемия нанесла огромный, до конца еще не учтенный урон. Думаю, сумма на восстановление при более тщательном учете потребностей экономики увеличится более, чем наполовину», — поясняет он. Катырин считает, что дополнительные средства можно найти за счет перераспределения ресурсов внутри федерального и регионального бюджетов.

В начале июня правительство страны предложило антикризисный план. Его стоимость составит пять триллионов рублей, основная цель плана — поддержка населения и наиболее пострадавших компаний. Предложение поддержали в Кремле. По мнению экспертов, на восстановление экономики в стране потребуется несколько лет.

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