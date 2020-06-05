Путин поздравил сотрудников Минприроды с Днем эколога

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Минприроды и подведомственных министерству учреждений с Днем эколога. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что этот праздник отмечают также волонтеры, участники неправительственных организаций, представители СМИ, экспертных и деловых кругов. «Те, кто чувствует личную ответственность за улучшение экологической ситуации в стране», — подчеркнул Путин.

По словам президента, вопросы рационального использования природных ресурсов являются одним из приоритетов. Путин отметил, что главной задачей является создание современной инфраструктуры для обращения с отходами производства и потребления, переход предприятия на новейшие технологии и совершенствование системы мониторинга качества воздуха.

День эколога в России ежегодно отмечается 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Праздник был учрежден указом президента России 21 июля 2007 года.

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