Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола

Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что Украина разваливается, заявили 46,1 процента респондентов. При этом на юге и востоке государства на этот вопрос смотрят пессимистичнее, чем на западе и в центральных областях.

Однако, 40,8 процента респондентов считают, что страна идет путем объединения. Почти поровну разделились оценки по поводу перспектив развития Украины: 47,3 процента опрошенных уверены, что страна развивается, а для 46 процентов жизнь становится хуже с каждым годом.

Ранее опрос Центра Разумкова показал, что четверть жителей Украины не идентифицирует себя как ее граждане. Согласно результатам опроса, в первую очередь как граждане Украины себя идентифицируют 74,9 процента опрошенных; 15,6 процента считают себя прежде всего жителями определенного региона; 2,7 процента — гражданами бывшего СССР; 2,6 процента — представителями своего этноса.

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