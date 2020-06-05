Кремль отреагировал на убийство россиянина спецназом при штурме квартиры

В Кремле знают об убийстве россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге, но не считают это вопросом администрации президента. Так отреагировал на случившееся пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что существует определенная надзорная система, и правоохранительные органы могут провести внутренние проверки, чтобы установить обстоятельства случившегося. Песков добавил, что в Кремле видят некоторые высказывания по этой теме. «Вместе с тем, не следует как-то преувеличивать масштабы обсуждения в федеральном поле», — отметил пресс-секретарь президента России.

Накануне, 4 июня, в региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что житель Екатеринбурга создал угрозу для жизни сотрудников Росгвардии, проявляя агрессию и не реагируя на требования прекратить противоправные действия. Также он распылил газ в лицо одному из силовиков и занес нож над головой, пытаясь ударить сотрудников спецназа.

Гибель подозреваемого при штурме квартиры объяснили и в Росгвардии. По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, мужчина направил на бойцов спецназа внешне похожий на автомат предмет, при этом высказывал им угрозы и вел себя агрессивно, поэтому силовики восприняли ситуацию как реально опасную и приняли решение стрелять на поражение.

31 мая продавцы магазина в Екатеринбурге вызвали полицию после того, как мужчина с ножом похитил в магазине обои. Он прибежал в свою квартиру и там забаррикадировался. 1 июня сообщалось, что, установив личность мужчины, полицейские заблокировали его в квартире. Вооруженный ножом подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, вследствие чего было применено табельное оружие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!