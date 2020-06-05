В России начнут тестировать устройства для контроля скорости онлайн

В 20 российских агломерациях начнется тестирование онлайн-тахографов для контроля скорости грузовиков и пассажирского транспорта (автобусов и троллейбусов), а также соблюдения их водителями режима отдыха и труда. Это следует из законопроекта Минтранса, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Документ внесут в правительство осенью.

Сейчас решение о штрафах принимают инспекторы ГИБДД. Как рассказал источник «Коммерсанта» в отрасли, введение онлайн-тахографов позволит автоматизировать процесс, что снизит нагрузку на инспекторов и уменьшит их число на дорогах.

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