Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса

У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой исследования Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир».

Отмечается, что уменьшилось число россиян, которые считают, что худшее еще впереди: в апреле таких было 65 процентов, а в мае — 47 процентов. Кроме того, 75 процентов респондентов в прошлом месяце были уверены, что мир находится в серьезной опасности, однако в мае такого мнения придерживались уже 62 процента.

При этом большинство участников исследования признались, что испытывают стресс. Более половины опрошенных — 55 процентов — отметили, что уверенность в контроле над ситуацией они обретут после того, как в стране перестанут появляться новые случаи заражения коронавирусом. При этом 47 процентам для полной уверенности необходимо появление вакцины.

В опросе участвовали 1,6 тысячи человек по всей России.

В мае сообщалось, что почти половина (45 процентов) россиян стали меньше работать с наступлением пандемии коронавируса: объем их работы сократился. Еще 22 процента респондентов объявили, что нагрузка не изменилась, у 7 процентов — возросла, а оставшиеся 25 процентов не смогли однозначно оценить изменение рабочей нагрузки. У большинства участников опроса (68 процентов) снизились доходы, это касается сотрудников сферы туризма, спортивных клубов, салонов красоты и других.

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