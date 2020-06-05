Бывший глава администрации Ельцина назвал способных изменить Россию людей

Бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Александр Волошин выразил мнение, что страну сможет изменить первое по-настоящему свободное поколение. Об этом сообщает URA.RU.

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По словам Волошина, это те, кто учился в школе в 1990-е годы. Именно они, отмечает бывший глава кремлевской администрации, выросли в условиях свободы, демократии и рыночной экономики. Он также подчеркнул, что корнем большинства проблем российского общества является «контузия от советской власти», которая нанесла ущерб коллективному менталитету страны, «травмировало миллионы людей, которые ждали, привыкли жить, когда все запрещено, все было тотально государственное».

Волошин добавил, что с советским наследием быстрее всего справились страны Восточной Европы. По его мнению, это связано с тем, что при социализме в них выросло не так много поколений, уверен он. «Мы с этим справимся, когда к власти придет первое свободное поколение», — сказал он.

Также бывший глава АП считает, что российское гражданское общество «должно вырастать в борьбе за свои права, люди должны объединяться для защиты своих интересов».

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Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский описал правление первого президента России Бориса Ельцина фразой «ему стыдно стало, он даже умер». О Ельцине либерал-демократ упомянул, рассуждая о важности принятия изменений в Конституцию. «Конституция должна быть главным документом для всего народа. Ельцин вон клялся на Конституции — и что? Слава Богу, ушел. Ему стыдно стало, он даже умер», — сказал политик.

31 мая генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал Бориса Ельцина националистом и предателем.

Ельцин занимал пост президента России с 1991 по 1999 год. Политик умер 23 апреля 2007 года.

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