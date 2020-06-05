Невеста раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе

Англичанка раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летняя Лора Ми-Бишоп (Laura Mee-Bishop) приняла решение сбросить вес перед венчанием, несмотря на вынужденное нахождение дома. «За последние пару лет у меня развились нездоровые привычки. Например, я перекусывала во время готовки, а размеры моих порций вышли из-под контроля», — призналась невеста.

Так, героиня материала и ее жених Адам стали придерживаться протеиновой диеты, состоящей преимущественно из мяса. Во многом перейти на новый режим питания им помогли разовые оптовые заказы необходимых продуктов. Таким образом им удавалось составить и распределить меню на несколько недель.

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«Количество еды, которое я обычно ела за раз, теперь растянулось на два-три приема пищи», — добавила англичанка, которая уже похудела на четыре килограмма. Вдобавок отмечается, что пара начала выходить на регулярные пятикилометровые пробежки, чтобы поддерживать себя в тонусе.

Кроме того, благодаря отсутствию трат на вредную еду им удалось сэкономить около 500 фунтов стерлингов (43 тысячи рублей) за два месяца. По их словам, эти деньги они отложили на свадьбу и медовый месяц. «Мы похудели, отложили деньги и теперь чувствуем себя намного счастливее и здоровее», — подчеркнула Ми-Бишоп.

В июне 70-летняя актриса и модель Морган Фэрчайлд (Morgan Fairchild) раскрыла секрет быстрого похудения на карантине. Знаменитость решила придерживаться кето-диеты, особенность которой заключается в низком содержании углеводов и высоком содержании белка. «Каждое утро я ем овсянку, а затем питаюсь салатами», — поделилась актриса, похудевшая на 30 фунтов (13 килограммов).

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