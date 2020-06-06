Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии

Агенты по продаже элитной недвижимости смогут претендовать на зарплату в размере одного миллиона рублей в месяц после пандемии коронавируса. Такие данные раскрыла в беседе с «Ридусом» руководитель исследований hh.ru Мария Игнатова.

По ее словам, остальные позиции с подобным уровнем зарплат относятся к профессии управленца.

«Средние предлагаемые заплаты "выше рынка" сейчас сохраняются в сфере добычи сырья, IT, строительства», — добавила Игнатова. «Ридус» также напоминает, что в топ-5 рейтинга российских регионов сейчас входят Чукотка, НАО, Якутия, Москва и Магаданская область.

Во время пандемии коронавируса, по данным hh.ru, резко выросли зарплаты упаковщиков, поваров и разнорабочих, а также представителей таких профессий, как слесарь-ремонтник, комплектовщик, укладчик-комплектовщик и грузчик. Растет не только средняя зарплата работников данных сфер, но и число вакансий.

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