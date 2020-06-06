Путин заявил о наличии денег на продвижение российской культуры

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны хватит денег на продвижение российской культуры, несмотря на падение мировых цен на нефть. Слова главы государства передает РИА Новости.

«Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка — наследие Пушкина, денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более что эти цены уже повышаются», — сказал глава государства, отвечая поэту Джону Генри Лоуэнфельду на встрече с деятелями культуры.

Ранее 6 июня Путин заявил, что величие и сила России заключаются в многообразии. По его словам, общий долг россиян «сохранять и приумножать это бесценное богатство».

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