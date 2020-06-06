В Испании после карантина откроют дискотеки без возможности танцевать

В некоторых регионах Испании после смягчения карантина вновь откроются ночные клубы и бары, однако без зоны для танцев. Об этом говорится в указе, опубликованном 6 июня в официальном правительственном вестнике, передает ТАСС.

Отмечается, что с 8 июня большая часть страны приступит к последнему этапу смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. По этой причине власти Испании решили уточнить, как именно следует снимать ограничения, чтобы не спровоцировать новых вспышек инфекции.

Так, дискотеки и ночные бары могут открыться, однако владельцы заведений должны будут ограничить максимальное число посетителей. «Если в заведении есть танцевальная площадка <...>, то ее можно использовать для размещения столов <...>, это пространство не может быть использовано для обычных целей», — говорится в документе.

Также планируется, что на последнем этапе снятия ограничений в Испании возобновят работу традиционные шоу с участием быков, однако пока большинство регионов переходит лишь к предпоследней стадии смягчения.

Об открытии в Мадриде и Барселоне кафе и ресторанов в рамках смягчения карантина стало известно 5 июня. Так, посетители баров и ресторанов смогут есть внутри заведений, а не только на летних террасах. Кроме того, детям будет разрешено выходить из дома в любое время дня, а не только в специально отведенные часы.

По последним данным, в Испании зафиксировано более 241 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 27 тысяч человек скончались в результате пандемии, 150 тысяч вылечились.

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