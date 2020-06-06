Лукашенко рассказал о пяти пандемиях в Белоруссии

Помимо пандемии коронавируса, в Белоруссии существует еще четыре пандемии: в области здравоохранения, политики, экономики, а также инфопандемия. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — сказал белорусский лидер, призвав жителей соблюдать необходимые меры предосторожности и больше времени проводить на свежем воздухе.

Также Лукашенко отметил правильность выбранного Минском пути борьбы с коронавирусом.

Ранее в июне глава республики поведал о боящихся сунуть нос в Белоруссию пандемиях. По его словам, они бродят вокруг государственных границ. «Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ», — заявил Лукашенко.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 22 тысяч пациентов вылечились, еще 259 человек умерли.

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