Лукашенко поведал о боящихся сунуть нос в Белоруссию пандемиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал ситуацию в республике и заметил, что ее охватило сразу несколько «пандемий». Об этом сообщает БЕЛТА.

Одна из них — в области здравоохранения. «Слава богу, что мы потихонечку преодолеваем ее. Тут уже не скажешь, что мы врем», — сказал Лукашенко. Он поведал, что на ситуацию с распространением коронавируса наложилась «политическая пандемия» в связи с президентскими выборами, а также «экономическая пандемия».

«Ну и ряд других пандемий, которые бродят вокруг наших границ, но пока боятся сунуть сюда нос. Мы с этими пандемиями должны справиться», — считает белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что фоном для перечисленных пандемий является «инфопандемия»: «Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ».

На прошлой неделе в разных городах Белоруссии прошли пикеты в связи со сбором подписей в поддержку альтернативных кандидатов на пост президента. Многие из них закончились потасовками. 31 мая в Минске был задержан оппозиционер Николай Статкевич. Днем ранее известного блогера Сергея Тихановского обвинили в нападении на сотрудников милиции в Гродно во время сбора подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты.

В Белоруссии разрешены массовые мероприятия, поскольку власти не вводили жестких карантинных ограничений для борьбы с коронавирусом. Лукашенко объяснял это экономическими причинами. По его мнению, людям надо работать и спасаться от кризиса «как только можно».

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