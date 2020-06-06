В Японии изобрели маски для защиты от коронавируса в бассейне. Об этом сообщает агентство «Асахи».

Маски производит компания Konami Sports в Токио. Они сделаны из прозрачного материала, который не соскальзывает с лица в воде. Отмечается, что они уже пользуются большим спросом.

Это вызвано тем, что с 1 июня в стране начали открывать бассейны, передает РИА Новости. Риск заражений коронавирусом якобы снижает высокая концентрация хлора в воде, однако в детских секциях все еще сохраняется опасность заражения, поскольку с детьми контактирует тренер. «Асахи» пишет, что по этой причине и возникла необходимость в специальной маске, которая будет защищать от инфицирования и плотно держаться в воде.

По последним данным, в Японии 17 тысяч зараженных коронавирусом. 915 человек погибли, а 14,9 тысяч — вылечились.

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