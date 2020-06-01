В Японии объяснили необходимость отказаться от проведения Олимпиады в 2021 году

Врач-эпидемиолог и бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата объяснил необходимость отказаться от проведения Олимпиады в Токио в 2021 году. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березину издание РБК.

По мнению специалиста, для организации Олимпиады требуется выполнение важного условия: эпидемиологическая ситуация должна улучшиться не только в Японии, но и по всему миру. Ивата заметил, что настроен пессимистично по поводу второго требования.

«В Олимпиаде принимают участие много людей из разных стран, что не очень соответствует тем условиям, в которых мы сейчас находимся и, скорее всего, продолжим находиться в следующем году», — подчеркнул врач. Он добавил, что самым вероятным сценарием является проведение следующих Игр в 2024 году в Париже.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Позднее в Международном олимпийском комитете рассказали об особых условиях для проведения соревнований в Токио.

25 мая в Японии отреагировали на информацию о том, что в октябре 2020 года должно быть принято решение о возможной отмене Олимпийских игр в Токио. По словам министра по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимуры, в оргкомитете не ведется разговоров о сроках определения судьбы Игр.

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