В Японии отреагировали на информацию о возможной отмене Олимпиады

В Японии отреагировали на информацию о том, что в октябре 2020 года должно быть принято решение о возможной отмене Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление министра по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимуры.

По словам Нисимуры, в оргкомитете не ведется разговоров о сроках определения судьбы Игр. Чиновник подчеркнул, что Япония настроена на подготовку к организации соревнований летом 2021 года и будет прилагать для этого все необходимые усилия.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Позднее в Международном олимпийском комитете рассказали об особых условиях для проведения соревнований в Токио.

Кроме того, на год перенесли чемпионат Европы по футболу, а розыгрыши ведущих лиг мира были приостановлены. Ранее сообщалось, что оценены финансовые потери НХЛ из-за этой паузы.

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