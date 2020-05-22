В МОК рассказали об особых условиях для проведения Олимпиады в Токио

Глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс рассказал об особых условиях для проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Его слова приводит Reuters.

Коутс заявил, что Олимпиада не может быть отложена, поэтому в МОК прорабатывают различные сценарии ее проведения. По его словам, возможно помещение олимпийской деревни на карантин, ограничение присутствия зрителей на объектах, а также разделение спортсменов от фанатов и представителей СМИ. «У нас будет целый ряд сценариев. Но это могут быть Игры, совершенно отличные от того, к чему мы привыкли», — подытожил глава комиссии.

21 мая президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпиаду в Токио придется отменить, если ее не удастся провести летом следующего года. Он отметил, что не хотел бы проводить Игры без зрителей.

24 марта Олимпийские игры-2020 были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Идея отложить старт соревнований принадлежит правительству Японии.

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