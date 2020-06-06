Глава российского региона «потерял» 400 миллионов рублей на совещании с Путиным

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Глава Бурятии Алексей Цыденов «потерял» 400 миллионов рублей на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Видео выступления Цыденова опубликовал Telegram-канал Life Shot.

В ходе своего доклада глава региона сообщил, что на возведение и оснащение библиотеки правительство России выделило 615 миллионов рублей. «Не-не-не, миллиард, — перебил его Путин. — По моим данным, миллиард стоит, миллиард 200 миллионов стоит библиотека, 200 [миллионов] — от вас. Если вы говорите 600, где 400 миллионов?».

«Владимир Владимирович, нам еще предстоит реконструкция старого здания. Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете. Я хотел немножко... Оказалось все не так», — ответил президенту Цыденов.

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