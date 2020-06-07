Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За последние сутки наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве (1956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317), Свердловской области (240) и Ростовской области (210). Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше сотни случаев инфицирования зафиксировали в Иркутской области (179), Красноярском крае (165), Воронежской области (139), Ивановской области (128), Архангельской области (122), Волгоградской области (119), Тыве (118), Тульской области (115), Дагестане (115), Челябинской области (115), ХМАО (115), Смоленской области (112), Саратовской области (112), Орловской области (110) и Новосибирской области (105).

Меньше всего новых случаев зафиксировали в Севастополе — два.

За последние сутки в России выявили 8984 новых зараженных коронавирусом в 84 регионах. Скончались 134 человека, вылечились — 5343.

Ранее 7 июня врач и телеведущий Евгений Комаровский дал совет людям, переболевшим COVID-19 в легкой форме и не обращавшимся к врачам. Медик указал, что даже если человек не проявляет симптомов болезни, он все равно может быть переносчиком и распространителем инфекции. Особенно если будет «везде ходить и хвататься за все подряд». «Будьте, пожалуйста, осторожны», — отметил Комаровский, напомнив о важности мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

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