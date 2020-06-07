В Росгвардии сочли унижением преклонение колен полицией США перед бунтующими

В профсоюзе Росгвардии оценили преклонение колен сотрудниками правоохранительных органов США перед бунтующими из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Об этом в воскресенье, 7 июня, в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

По его мнению, такой жест является унижением. «Полиция должна четко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаешь на колени? Если ты хочешь выразить свое возмущение, голосуй за президента и выполняй свои функции и обязанности как положено по закону. А все эти унижения абсолютно неверные», — сказал Пашкин.

Он добавил, что американские полицейские были обязаны высказаться примерно так: «Я не поддерживаю убийство, но, грубо говоря, в моем околотке (участке), должен быть порядок, и я не допущу ваших бесчинств».

2 июня сообщалось, что десятки полицейских в городе Фейетвилл (США) встали на колени перед протестующими. На видеозаписи видно, как они преклонились перед толпой демонстрантов, которая начала им аплодировать.

25 мая стало известно, что в США задержали чернокожего Джорджа Флойда возле продуктового магазина в Миннеаполисе, который якобы расплатился поддельным чеком. Полицейские выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. В скором времени задержанный скончался от удушения. Четверых полицейских после произошедшего уволили, а по Штатам пронеслась волна протестов, которая постепенно перешла и в остальные страны.

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