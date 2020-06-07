Россия указала на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

Массовые протесты в США ярко иллюстрируют двойные стандарты, которые продвигает американская администрация. Об этом сообщил МИД России на Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий указывали другим странам, как вести себя в случае волнений, тем самым разжигая внутренние конфликты. Министерство привело в пример «цветные революции», «арабскую весну» и переворот на Украине.

«По американским методичкам совершались революции, свергались законные правительства. Как несуразно эти требования выглядят теперь на фоне нынешней внутриамериканской ситуации», —

заявили в ведомстве. Они также отметили, что в настоящее время национальной гвардией предпринимаются попытки подавить митинги силовым путем. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в США применяют и слезоточивый газ. В МИД также напомнили об угрозах американского лидера Дональда Трампа ввести федеральные войска в города, которые охвачены протестами.

Ранее Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк. Он заявил, что губернатор штата привел город к хаосу, отвергнув предложение ввести Национальную гвардию.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли 11 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!