Информацию о покупке Абрамовичем картины «Крик» опровергли

Сообщения о том, что российский олигарх Роман Абрамович приобрел картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка, не соответствуют действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Представитель Абрамовича опроверг данную информацию и отказался комментировать личные дела бизнесмена.

Ранее Telegram-канал Sotheby's Life сообщил о том, что Абрамович приобрел картину «Крик» за 120 миллионов долларов (более восьми миллиардов рублей по нынешнему курсу). При этом отмечалось, что бизнесмен купил один из четырех существующих вариантов полотна — единственный, находящийся в частной коллекции.

«Крик» — серия картин Эдварда Мунка, которая создавалась в промежутках между 1893 и 1910 годами. На картинах изображена кричащая человеческая фигура на фоне красного неба. Она считается эмблемой экспрессионизма и одним из ключевых для искусства XX века произведений.

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