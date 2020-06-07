Россиянам напомнили о новых правилах посещения церквей перед днем Святой Троицы

Священник Александр Волков напомнил россиянам о новых правилах посещения церквей перед праздником Святой Троицы. Об этом он рассказал РИА Новости.

Согласно новым правилам Роспотребнадзора, люди в церкви должны стоять на удалении друг от друга. Поэтому внутрь храма попадут далеко не все желающие, отметил Волков. Также из-за коронавируса в некоторых местах откажутся от таких традиций, как крестный ход и совместная трапеза прихожан после службы.

Людям из группы риска желательно вовсе воздержаться от посещения церкви, подчеркнул священник. Он добавил, что пожилые прихожане могут прийти помолиться в другое время — например, на следующий после Троицы Духов день.

Ранее Роспотребнадзор назвал россиянам условия, при которых церковные храмы постепенно смогут возобновить богослужения и снова принимать прихожан. На всех этапах снятия ограничений будут сохранены режим социальной дистанции и обязательное ношение защитных масок.

День Святой Троицы — один из главных праздников в христианстве. Православная церковь празднует его на 50-й день после Пасхи. Название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос, что указало на тройственность Бога.

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