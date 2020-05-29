Россиянам выделят по четыре квадратных метра храма

Роспотребнадзор назвал россиянам условия, при которых церковные храмы постепенно смогут возобновить богослужения и снова принимать прихожан. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

По данным информагентства, на всех этапах снятия ограничений будут сохранены режим социальной дистанции и обязательное ношение защитных масок. Во время исповеди священникам также посоветовали надевать маски.

На первом этапе разрешено принимать в храмах не более ста человек, в числе которых и священнослужители. Кроме того, всем прихожанам должно быть выделено свободное место с учетом социальной дистанции — по четыре квадратных метра на каждого.

На втором этапе количество участников богослужения может быть увеличено до двухсот. При этом прихожанам рекомендовали находиться на территории храмов во время службы, если им не хватит разрешенного свободного пространства внутри здания.

Уточняется, что на последнем этапе будут отменены все ограничения по количеству людей. Однако во внебогослужебное время войти в церковь смогут от двух до десяти человек в зависимости от пространства храма. Уточняется, что при определении площади исключаются такие помещения, как: алтарь, солея, клиросы и подсобные комнаты.

26 мая стало известно, что в Русской православной церкви надеются на поэтапное открытие храмов и возобновление богослужений. По словам члена рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса протоиерея Максима Козлова, врачи и власти говорят о постепенном выходе из эпидемиологической ямы, в связи с чем и ожидается постепенное восстановление работы религиозных учреждений.

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