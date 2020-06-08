Число зараженных коронавирусом в Белоруссии приблизилось к 50 тысячам

В Белоруссии число зараженных коронавирусом приблизилось к 50 тысячам. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на официальные данные Минздрава.

В стране выявлены 49 453 инфицированных, за последние сутки прирост составил 823 человека. С начала эпидемии скончались 276 пациентов с коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больниц 23 880.

В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Президент Александр Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом. «Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», — заявил Лукашенко.

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