Раскрыты детали работы нового центра инфекционных болезней в Москве

В середине апреля в поселении Вороновском был открыт новый Московский клинический центр инфекционных болезней. На сегодняшний день в нем лечатся более 200 пациентов с коронавирусной инфекцией. О деталях работы центра сайту mos.ru рассказал главный врач городской клинической больницы имени В.П. Демихова Сергей Переходов.

По словам врача, медицинский центр занимает площадь более 40 гектаров, а его мощность составляет 800 коек. «Из них чуть менее половины — это койки реанимационные. Кроме четырех реанимационных отделений, в центре имеется семь инфекционных отделений. Каждое — по 80 коек, иными словами, у нас 560 коек для лечения инфекционных пациентов. Палаты в инфекционных отделениях рассчитаны на двух-трех человек», — отметил он.

Главврач рассказал о наличии общежития на территории медицинского центра, которое было построено с целью обеспечения отдыха специалистам: «Вся территория центра условно разделена на две зоны: «чистую» и «грязную». В «чистой» располагаются склады, подразделения обеспечения и общежития более чем на тысячу мест — как для медицинского персонала, так и для технических работников, охраны».

Он отметил особую логистику оказания помощи инфекционным пациентам. По словам Переходова, ее проектированием занимались российские специалисты, но с учетом иностранного опыта. Отличительной особенностью является — лечение пациентов в условиях изоляции, чтобы исключить распространение внутрибольничного заражения.

Согласно словам главврача, центр оборудован всей необходимой техникой. Он отметил мощную диагностическую базу, а также выделил наличие большого количества аппаратов искусственной вентиляции легких — более 200. Также Переходов рассказал о лабораторном отделении мощностью до 10 тысяч анализов в день: «При полном развертывании можно будет выполнять более трех тысяч анализов ПЦР».

В настоящий момент в медицинском учреждении работают более 600 человек. «Планируется, когда центр развернется на полную мощность, здесь будут работать более тысячи человек», — сказал Переходов.

На вопрос о количестве пациентов с коронавирусной инфекцией, поступающих в центр ежедневно, главврач ответил, что в среднем к ним поступают 20 человек: «Сейчас в центре лечат только пациентов с COVID-19 и пневмонией». Он отметил, что по состоянию на 4 июня заполнено 213 коек. «Пока количество пациентов с COVID-19 и пневмонией остается на прежнем уровне. За месяц с небольшим мы пролечили почти тысячу человек», — сказал врач.

Переходов также рассказал о будущем больницы. По словам врача, после окончания пандемии медицинский центр и далее будет использоваться непосредственно по своему предназначению — для лечения пациентов с различными инфекционными заболеваниями: «Я уверен, что она будет работать многие десятилетия и функционировать достаточно успешно. Все предпосылки для этого есть».

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