Россия
 
Последние новости
При проверке Верховного суда и Мосгорсуда выявили недостатки на миллиарды рублей
Похудевшая на 45 килограммов Адель раскрыла секрет поддержания формы
Перечислены подходящие для путешествий во время коронавируса страны
«Вечно молодая» 62-летняя модель раскрыла секреты своей привлекательности
Цены на нефть подскочили
Стрелявшего из окна дома по прохожим жителя Москвы ранили при задержании
Джоан Роулинг обвинили в трансофобии
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Ползущую в магазин российскую пенсионерку сняли на видео
Новости партнеров

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина. Информация размещена в разделе «Какие поправки?» на сайте 2020og.ru.

В седьмой пункт был добавлен следующий текст: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции нет упоминания предлагаемой поправки в статью 81 об ограничении сроков Путина ни в одном из 15 тематических блоков.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила отменить для Путина ограничения по президентским срокам после принятия правок в Конституцию. Президент говорил, что решение об этом должен принимать Конституционный суд. 16 марта суд одобрил поправки.

1 июня президент России подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции. Начать голосовать россияне смогут уже с 25 июня, чтобы обеспечить безопасность во время борьбы с коронавирусной инфекцией. В рамках профилактических мер на участках избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе измерят температуру.

В числе предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На сайте голосования по Конституции
Путин настоял на закреплении в Конституции ответственного отношения к животным
На сайте Конституционного суда появилась статья о «политических шлюхах»
Другие материалы рубрики
Россия00:05Сегодня

«Трупы лежали в несколько слоев»

Войны, катастрофы, репрессии, коронавирус: что и как меняло отношение россиян к смерти
00:58Сегодня

Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

00:01Сегодня

Ползущую в магазин российскую пенсионерку сняли на видео

23:40 7 июня

Выстрел пьяного жителя Москвы из окна в прохожего попал на видео

Россия00:01 6 июня

«Родителям я не рассказываю, чтобы не переживали»

Почему россияне идут в волонтеры и помогают людям в эпоху коронавируса
23:08 7 июня

Открывший стрельбу из окна пьяный житель Москвы ранил полицейского

23:01 7 июня

В Москве мужчина открыл стрельбу из окна дома

22:40 7 июня

Показано «зеркало» Путина

Россия00:01 2 июня
Виктор

«Никому я не обязан, никаким начальникам»

Коронавирус вынудил россиян покинуть города. Они нашли себя в деревне и не хотят возвращаться
21:59 7 июня

Россия указала на двойные стандарты США на фоне массовых протестов

21:30 7 июня

Смертельная авария с участием такси и Ferrari попала на видео

20:56 7 июня

Работодателям предложили отдавать предпочтение россиянам при трудоустройстве

Россия
Виктор«Никому я не обязан, никаким начальникам»
Коронавирус вынудил россиян покинуть города. Они нашли себя в деревне и не хотят возвращаться
«Многим приходится тяжко»
Как российский подросток с ВИЧ помогал россиянам спастись от коронавируса
Станислав Усков и Владимир Дубцов«Почему я ношу темные очки? Потому что я крутой»
Как слепые россияне меняют свою жизнь в эпоху YouTube и соцсетей
Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
Что нужно знать россиянам?
Все материалы
Мир
США решили тайно вывести часть войск из Германии
Польша попросила США ввести в страну войска как можно скорее
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Первое место Британии по числу смертей от коронавируса объяснили
Хафтар не захотел участвовать в восстановлении Ливии
И вспыхнет пламя
После гибели чернокожего США охватили беспорядки и погромы. Почему в этом винят Россию?
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
В санкциях США против «Северного потока-2» увидели угрозу для Европы
Климатическое оружие
Европа нацелилась на мировое господство. Ей помогут экология и коронавирус
Российским властям рассказали об угрозе от толпы безработных фитнес-тренеров
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
В Германии раскритиковали аргументы США против «Северного потока-2»
Место встречи добрых дел
«Сбербанк Вместе» запустил социальный проект к Дню защиты детей
Нефть назвали главной угрозой мировой экономике
Все материалы
Силовые структуры
Арестован глава отдела Минпромторга по делу о взятках за военные поставки
«В полиции США немало тех, кто хочет убивать»
Бывший американский полицейский — о беспредельщиках в погонах и о причинах беспорядков в США
Сотрудники ФСБ задержали вора в законе Леху Иркутского
Век воли не видать
От каторги до ГУЛАГа: жизнь обитателей российских тюрем и лагерей на архивных фотографиях
Боец Росгвардии объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские моряки рассказали об убийствах на судах в пандемию коронавируса
Все материалы
Наука и техника
Раскрыто происхождение загадочного кратера в Сибири
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
SpaceX запустила 60 спутников глобального интернета
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Россия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
Обнаружено самое гигантское и древнее сооружение майя
Все материалы
Спорт
Опубликованы фото роскошной виллы Роналду
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Деонтей Уайлдер оправдал беспорядки в США
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Футболист обыграл двоих и забил дальним ударом в девятку
«Он уходил, обещал — и вернулся»
Спорт и ставки в июне 2020-го: когда начнут играть РПЛ, АПЛ, Ла Лига и Серия А
Российский футбол собрались вернуть на бесплатное телевидение
Все материалы
Культура
Солист «Иванушек» вспомнил о тайном романе с Жанной Фриске
Сергей Шнуров«И стало ясно, кто дурак»
Как политики и знаменитости оскорбляют Шнурова в стихах
Названы самые популярные песни про карантин
Гори, гори ясно
Расизм, копы, беспредел: 10 фильмов, которые объясняют протесты в США
Число темнокожих номинантов на премию Британской киноакадемии увеличилось втрое
Дали мяч
Как сериал про Майкла Джордана стал самым популярным документальным кино в истории?
Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновили
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая рассказала о впавшем в кому муже после необычных симптомов коронавируса
«Полиции заниматься этим неинтересно»
Коронавирус помогает мошенникам грабить россиян на карантине. Как не стать жертвой преступников?
Медик развеял популярный миф о жевательной резинке
«Нужно его к Малахову привести и на всю страну показать»
Российские дети устраивают травлю в сети и сами становятся ее жертвами. Как с этим бороться?
В сети запустили высмеивающий убитого полицейским чернокожего флешмоб
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Все материалы
Ценности
Популярные модели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей
«Если заболею и умру, то хоть красивым»
Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Невеста раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе
Все материалы
Путешествия
Глава российской авиакомпании назвал сроки возобновления полетов за границу
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию
«Я была похоронена заживо»
Туристка в одиночку отправилась в горы и чуть не погибла в снежной буре. Как ей удалось выжить?
Объяснена польза пандемии коронавируса для туристов
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты главные покупки готовящихся к отпуску при пандемии россиян
Все материалы
Из жизни
Восемь новорожденных заразились опасной бактерией из средневекового чуда
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Принц Уильям попросил принца Гарри вернуться домой
Женщина сбросила 76 килограммов и раскрыла действенный способ похудения
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»
Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
Сын отправил матери селфи за считанные минуты до смерти
Другие правила
Люди по всему миру вышли на улицу после изоляции и попали в новую реальность. Как она выглядит?
Все материалы
Производству первого кроссовера Genesis помешали проблемы с двигателем
Хотроды за двести: американцы на льду Байкала
Самые интересные автомобили фестиваля скорости «Байкальская миля 2020»
Электрические грузовики КамАЗ раскрыли на официальных снимках
Царь-вездеход «Север»: сделано в России
Видео: огромный российский вездеход с японским сердцем за 4,6 млн рублей
Acura выпустит новые «заряженные» седаны и кроссовер в течение трех лет
25 автомобилей-бестселлеров России
Самые продаваемые новые машины мая 2020 года
Дизельным минивэнам Mercedes-Benz перепрошили двигатели
Все материалы
Дом
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Седокова раскрыла секрет погашения ипотеки
Россиянка отсудила квартиру после 20 лет пребывания в психбольнице
Продавцам жилья в Москве предрекли разочарование в посткарантинной реальности
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Все материалы
Нацпроекты
​Пластиковые отходы получат особый международный статус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Российские власти приготовились обсуждать предложения по поддержке легпрома
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Росавиация приготовилась рассматривать заявки аэропортов на получение субсидий
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российский бизнес получил кредиты по новой программе на 54 миллиарда рублей
Все материалы