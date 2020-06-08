В Кремле прокомментировали данные о возобновлении международных авиаперелетов

Точных дат возобновления Россией международных авиаперелетов пока нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 8 июня.
Так он прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина о разработке предложений по возможной дате возобновления полетов.
«Главной движущей силой здесь является оперативный штаб в правительстве, который возглавляет председатель правительства», — добавил Песков.
7 июня стало известно, что несколько российских перевозчиков прорабатывают механизмы возобновления полетов по международным направлениям с 15 июля. По данным СМИ, Росавиация предложила возобновить с 15 июля авиасообщение с 15 государствами.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом