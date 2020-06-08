Нефтяной гигант заявил о массовых увольнениях

Британская нефтегазовая компания BP заявила об увольнении 15 процентов своих сотрудников. Массовые сокращения связаны с последствиями коронавируса и планом по переходу на работу с возобновляемыми источниками энергии. Об этом пишет Reuters.

Нефтяной гигант сократит 10 тысяч рабочих мест с нынешних 70,1 тысячи, большинство работников покинут компанию к концу нынешнего года. По словам представителей ВР, главным образом это коснется сотрудников на руководящих должностях.

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Увольнения также является частью стратегии генерального директора компании Бернарда Луни. Он считает, что ВР нужно стать «более гибкой», поскольку она готовится к переходу на низкоуглеродную энергетику. В апреле компания объявила о сокращении расходов на 25 процентов до 12 миллиардов долларов в этом году. BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира.

Большинство американских малых и средних компаний по разведке и добыче нефти находятся на грани банкротства, это произошло из-за резкого обвала цен на сырье. Ранее эксперты назвали нефть главной угрозой мировой экономике, поскольку проблемы сырьевых гигантов могут грозить проблемами компаниям, рынкам и странам, зависящим от экспорта.

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