Бывшая жена Джигарханяна назвала причину его инсульта

Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна, назвала причину его инсульта. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Экс-супруга считает, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он ведет в самоизоляции. «Ему нельзя было менять образ жизни. Это сказывается на умственном и физическом состоянии. Я считаю, что с ним поступили очень жестоко, довели. Он стал жертвой бесполезной разборки со мной», — отметила она.

Цымбалюк-Романовская напомнила, что это уже третий инсульт Джигарханяна. Актер сталкивался с аналогичными проблемами со здоровьем в 2002 и 2009 годах. «Я надеюсь, что его организм справится, но третий инсульт… Если диагноз подтвердится, это очень тяжело», — сказала его бывшая жена.

Ранее 8 июня издание Baza сообщило, что 84-летний артист госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в реанимации.

Армен Джигарханян — актер и театральный режиссер. Он играл в таких картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!