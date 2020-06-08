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Один из богатейших россиян дал прогноз на эпоху постпандемии

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Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев, входящий в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes, в своей колонке для журнала назвал четыре тренда на рынке логистики в эпоху постпандемии коронавируса.

Первый тренд — цифровизация. «Цифровизация и автоматизация стремительно вторгаются в консервативный портовый бизнес. Транспортно-логистические потоки стали настолько сложными, что человеку все тяжелее следить за миллионами операций и десятками тысяч направлений, куда должен отправиться груз лишь с одного пришедшего в порт суперконтейнеровоза. Без "цифры" не добиться результатов, которые требуют современные интернет-покупатели», — указал Шишкарев.

Вторым трендом он назвал избыток провозных мощностей. В связи с этим, а также с планом по наращиванию транзита контейнеров через Россию с востока на запад бизнесмен предлагает государству субсидировать около трети нынешнего тарифа на перевозку одного контейнера. По мнению Шишкарева, это создаст мультипликативный эффект на территории России по всей цепочке в виде новых рабочих мест в логистической отрасли, новых объектов инфраструктуры и налоговых платежей.

Еще одним трендом во время постпандемии станет транзит санкционных товаров через территорию России, прогнозирует глава группы «Дело». «Очевидно, что для скоропортящихся продуктов маршрут, занимающий 15 дней, предпочтительнее, чем 40-дневное путешествие через три океана. Но наша страна не могла идти даже на теоретический риск нарушения режима санкций и контрсанкций. Электронные пломбы, контроль за которыми осуществляется через спутниковую группировку, эту проблему решили», — заявил предприниматель.

Четвертым трендом будет изменение логистики государственных компаний, рассуждает Шишкарев, отмечая, что к группе «Дело» обратились несколько госкорпораций с просьбой просчитать для них организацию логистики. «Поступающие с рынка сигналы вселяют оптимизм: прозрачность для всех его участников, в том числе и для государства, серьезно повысится», — заключил бизнесмен.

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