На Украине задержали велосипедиста за незаконное пересечение границы

Украинские пограничники задержали иностранного гражданина с велосипедом за незаконное пересечение границы с Польшей. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

«По словам мужчины, он проживает в Чехии, а незаконно пересек границу из Польши в Украину, потому что имел целью попасть в Казахстан. Но зачем это ему было нужно, четко объяснить не смог», — сообщили в Госпогранслужбе.

Задержанный также рассказал, что ехал на велосипеде из Чехии, но не помнит, сколько это заняло времени. «Каким образом иностранец должен был преодолеть 4 тысячи километров на велосипеде и чем питаться — неизвестно, поскольку с собой, кроме сменной одежды, он ничего не имел. Денег у велосипедиста тоже не было», — добавили в ведомстве.

За незаконное пересечение границы иностранца привлекли к административной ответственности. Его передадут польским правоохранителям.

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