Пушков высмеял слова американского историка о расизме в России

Расизм наблюдается не в России, а в США, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова американского историка о расизме в РФ. Высмеивающий пост сенатор опубликовал на своей странице в Twitter.

Накануне в интервью изданию Spiegel декан факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глод (Eddie Glaude) завил, что проблема расизма наблюдается и в России.

По мнению Пушкова, Глод, как и многие в последнее время, «все каким-то боком пытаются нас приплести». «Этот "историк" лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь», — написал он.

6 июня член Совфеда выразил мнение, что беспорядки в Соединенных Штатах, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, затихнут задолго до президентских выборов в ноябре. Он также считает, что процесс над полицейскими, участвовавшими в задержании, будет показательным и жестким.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией. В некоторых штатах участились погромы, грабежи, поджоги.

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