В России заявили о скопированных с «Миротворца» списках «воюющих» в Ливии россиян

Списки россиян, якобы воюющих в Ливии, скопированы из базы украинского сайта «Миротворец». Об этом в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Богданов отметил, что информация о присутствии в Ливии сотрудников частной военной компании (ЧВК) Вагнера и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики Москвы на ливийском направлении.

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«Достоверность целого ряда "фактов" невозможно доказать. Многие сведения, особенно касающиеся упоминаемых российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на деле не выезжали за пределы нашей страны», — подчеркнул дипломат.

По его словам, ошибочные данные допускаются и в отношении продукции военного назначения. Так, техника, «давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки», уточнил Богданов.

Ранее в июне сообщалось, что попавшие в плен правительственных сил Ливии российские агенты раскрыли цели Москвы в Ливии. По их словам, речь идет о создании военной базы в Ливии и противодействии США в регионе.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

«Миротворец» не имеет официального статуса на Украине, но людям, попавшим на сайт, пограничники могут отказать во въезде в страну. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала украинские власти закрыть ресурс.

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