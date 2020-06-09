В России вылечилось более 240 тысяч зараженных коронавирусом

За последние сутки в России вылечилось 11 709 зараженных коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране поправилось более 242 тысячи пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего излечившихся насчитывается в Москве (5390). Следом идут Нижегородская область (818), Подмосковье (641), Красноярский край (241), Свердловская область (222). Сто и больше выписанных за день пациентов зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ростовской, Тульской, Калужской, Рязанской, Ярославской, Смоленской, Ленинградской, Владимирской, Белгородской, Ивановской областях.

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