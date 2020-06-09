В Госдуме предложили ввести досрочный выход на пенсию для матерей-героинь

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести досрочный выход на пенсию для матерей-героинь. Соответствующее письмо парламентарий направила на рассмотрение вице-премьеру России Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки правового основания для выхода на досрочную пенсию матерей-героинь, не имеющих трудового стажа, так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян», — говорится в документе. Строкова подчеркнула, что на звание матери-героини претендуют россиянки, родившие 10 и более детей. Однако в страховой стаж могут зачислить не более шести лет за всех детей.

Причиной формирования такого предложения стало обращение к депутату многодетной матери с 13 детьми. По нынешнему законодательству, у нее недостаточно страхового стажа для выхода на пенсию. Таким образом, выплаты по старости она сможет получить только с 65 лет. Если же засчитывать периоды ухода за каждым ребенком, то российские матери-героини смогут получить от 15 лет страхового стажа.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила менять страну в согласии с потребностями многодетных семей. Она привела в пример комнату матери и ребенка, куда можно зайти только с одним малышом. Если реализовать меры поддержки, то и многодетных семей станет больше, уверена омбудсмен.

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