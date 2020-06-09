Раскрыто значение облюбованных американскими политиками шарфов

Цветные шарфы, в которых американские политики из Демократической партии появились на встрече в Конгрессе, были призваны выразить их солидарность с афроамериканцами, страдающими из-за расовой дискриминации в США. Значение облюбованного демократами предмета гардероба раскрыло «Би-би-си».

По данным агентства, шарфы изготовлены из ткани с геометрическими узорами, характерными для культуры африканской республики Ганы и называемыми кенте. Политикам их выдали представители Черного кокуса Конгресса (Congressional Black Caucus). По словам председателя кокуса Карен Басс, использование одежды с таким узором было призвано почтить африканское наследие черного населения США и продемонстрировать уважение к прошлому афроамериканцев.

В то же время такой жест вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Так, часть пользователей соцсетей посмеялась над инициативой демократов, а часть заявила, что такую акцию и вовсе можно рассматривать как оскорбление для африканцев. В частности, кенийская писательница Нанджала Ньябола заявила, что политики снова попытались использовать элементы африканской культуры в качестве обычного реквизита. Другие пользователи также пожаловались, что такие действия отвлекают внимание общественности от действительно важной проблемы — подготовки новой реформы правоохранительных органов.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как демократы-члены палаты представителей Конгресса преклоняют колено в честь погибшего при грубом задержании чернокожего охранника Джорджа Флойда. Конгрессмены простояли в такой позе 8 минут 46 секунд, при этом на каждом был цветной шарф.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе Флойда. В ряде случаев протесты сопровождались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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