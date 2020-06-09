В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства. По его словам, Владимир Путин не раз обозначал свое мнение на этот счет, но реакции конкретно на такое предложение в Кремле пока нет, сообщает «Интерфакс».

«Нет, на эту идею не реагировал президент», — ответил он на соответствующий вопрос, после чего пояснил, какой позиции, по крайней мере в последние годы, придерживался глава государства.

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По словам пресс-секретаря, Путин считает необходимым ориентироваться на международный уровень зарплат, в противном случае лучший менеджмент начнет перетекать в другие компании, что повредит интересам российской экономики. Кроме того, высокие зарплаты позволяют России нанимать иностранных специалистов, если возникает такая необходимость.

В то же время, подчеркнул Песков, президенту важно, чтобы уровень зарплат российского топ-менеджмента не превышал мировой, в этом деле необходим тонкий баланс.

О возможности введения потолка зарплат для топ-менеджеров сообщил «Коммерсантъ». По информации источников издания, совокупный доход главы госкомпании хотят ограничить тремя минимальными заработками премьер-министра — это 30 миллионов рублей в год.

Исключения предполагается сделать только для сотрудников, в отношении которых принято решение лично Путиным. Официально в правительстве такую информацию не подтверждают. Эксперты указывают, что идея повредит компаниям, которые пытаются работать в рыночных условиях.

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