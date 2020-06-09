Собака чудом выжила во время оползня и воссоединилась с хозяевами

В норвежском городе Алта собака чудом выжила во время оползня и смогла спастись из ледяного моря. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 3 июня, оползень шириной 650 метров унес в море восемь домов. В момент происшествия в них не было людей, никто не пострадал. Однако вместе с оползнем в море унесло годовалую собаку породы норвежский элкхунд по кличке Рая (Raija). Пес смог доплыть до берега, где его подобрал военный вертолет. Когда собаку выпустили, она убежала, но позже животное удалось найти. В конечном итоге Рая воссоединилась с хозяевами.

Ранее сообщалось, что в американском городе Куквилл, штат Теннесси, собака по кличке Белла спасла хозяев от торнадо, пропала и воссоединилась с владельцами спустя 54 дня. Перед началом урагана она начала скулить, тем самым разбудив хозяев и позволив им подготовиться к стихийному бедствию.

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