50-летняя актриса показала тело в бикини и обрадовала фанатов

Американская актриса и звезда реалити-шоу Хизер Грэм (Heather Graham) поделилась откровенным фото и порадовала поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 50-летняя знаменитость запечатлена на пляже в Малибу вместе с коллегой и подругой Одессой Рей (Odessa Rae). Она попозировала в раздельном купальнике белого цвета бренда L*Space, широкополой шляпе и солнцезащитных очках. Стоимость бикини на сайте бренда составляет 10 тысяч рублей.

«Сегодня будто первый день лета! Отдыхаем на пляже с @princessodessa», — подписала публикацию Грэм. Подписчики восхитились внешним видом актрисы в комментариях. «Тебе ведь 25, верно?», «Вау, ты все еще выглядишь просто великолепно!», «Шикарное тело в бикини», «Хизер, ты выглядишь замечательно», — высказывались фанаты.

В июне 54-летняя британская актриса и фотомодель Элизабет Херли поделилась снимком в купальнике и обрадовала поклонников. Ее сфотографировали в бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с леопардовым принтом за 182 доллара (12,4 тысячи рублей). «С годами становишься только краше, прекрасное тело», — писали пользователи.

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