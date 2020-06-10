Сандерс ответил на призывы упразднить полицию в США

Сенатор от штата Вермонт и бывший претендент на роль кандидата от Демократической партии США на грядущих президентских выборах Берни Сандерс прокомментировал призывы об упразднении полиции в стране, с которыми выступают участники акций протестов. Свое мнение он высказал в интервью The New Yorker.

«Думаю ли я, что у нас в США не должно быть полицейских управлений? Нет, я так не думаю», — ответил сенатор на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Сандерса, вместо того, чтобы задумываться о полном упразднении полиции, следует заняться улучшением условий труда сотрудников правоохранительных органов. В частности, власти должны обеспечить полицейским хорошую зарплату и удостовериться, что они проходят должную подготовку и получают необходимое образование, считает сенатор.

С требованием упразднить полицейские управления выступают многие участники протестов, которые охватили города США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося в результате грубых действий правоохранителей при задержании. В то же время наиболее вероятный кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден, а также представители партии в Конгрессе не поддерживают такие меры, несмотря на то, что выступают за реформу правоохранительных органов в стране.

В десятках городов США и других стран уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти Флойда в Миннеаполисе. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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