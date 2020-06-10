Мужчина вырвал друга из пасти крокодила и попал на видео

В индийском городе Бхопал, штат Мадхья-Прадеш, крокодил напал на мужчину, однако друг успел вытащить пострадавшего из пасти рептилии. Видеозапись произошедшего опубликовал сайт Times Now News.

Местный житель по имени Амит (Amit) и его друг Гаджендра (Gajendra) плавали в запруде Калиасот, когда на Амита напал крокодил. Рептилия укусила индийца за ногу и потянула вниз, он закричал от боли.

Гаджендра сразу понял, что происходит: он подплыл поближе, схватил друга и не дал рептилии утащить его на дно. Затем он помог истекающему кровью Амиту выйти на берег из воды и доставил в больницу. Доктора обработали его раны.

Ранее сообщалось, что в филиппинской провинции Палаван 15-летний подросток спас сестру от смерти в пасти крокодила. Девочка переходила ручей через мост, когда на нее напала рептилия. Брат, идущий впереди, услышал ее крики, закидал хищника камнями и вызвал подмогу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



