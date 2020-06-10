Адвокаты Ефремова отказались общаться с прессой

Защита артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, отказалась от комментариев прессе по этому делу. Об этом в среду, 10 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Елизавету Шаргородскую.

«Никаких комментариев мы сейчас давать не будем ни по какому поводу, это позиция защиты», — приводит агентство слова Шаргородской.

Ранее адвокату пришлось объяснять слова Ефремова о его «договоренности со следствием». 9 июня в Таганском суде артист заявил: «Мы договорились со Следственным комитетом, что я не буду против домашнего ареста». Елизавета Шаргородская настаивала, что Ефремов оговорился. По ее словам, следует учитывать неважное состояние, в котором находился актер во время суда, и лояльнее к нему относиться.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня актера отправили под домашний арест.

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