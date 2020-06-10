Раскрыты подробности отношения нацистов к разным животным

Новая книга Tiere im Nationalsozialismus («Животные в национал-социализме») раскрыла аспект, оставшийся в значительной степени неисследованным, проанализировав отношение нацистов к различным животным. Издание DW обратило внимание на книгу, которая попыталась ответить на вопрос о том, как одновременно могут сосуществовать любовь к животным и расовый фанатизм.

Согласно книге, около города Веймар, недалеко от крематория концлагеря Бухенвальд, находился зоопарк, в котором обитали разнообразные животные. Отмечается, что он был призван обеспечить «отвлечение и развлечение» для работников концлагеря. Животные играли важную роль для нацистов. «Любой, кто хочет узнать о деспотизме и противоречиях нацистского режима, не должен игнорировать животных», — сказал автор книги Ян Монхаупт (Jan Mohnhaupt).

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Монхаупт отмечает, что любимыми собаками фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера были немецкие овчарки, его можно часто увидеть на фотографиях со своей овчаркой по кличке Блонди. Эта порода собак отличается послушанием — именно поэтому они использовались в качестве сторожевых собак в концлагерях, приводит подробности исследователь. Порода также напоминает волка, а Гитлер восхищался этими животными, уверен писатель. Нацистская пропаганда использовала образ «дикого волка» за годы до прихода к власти.

В 1933 году нацисты приняли закон о защите животных, который, среди прочего, предусматривал, что теплокровных животных необходимо оглушить, прежде чем они будут убиты. Однако то, что звучит как любовь к животным, было направлено прежде всего на то, чтобы запретить евреям совершать ритуальные жертвоприношения, отмечается в книге. «Для ведущих нацистов защита животных и преступления против человечности не противоречили друг друг. Напротив, они даже чувствовали себя частью моральной элиты», — пишет автор.

Заместитель Гитлера Герман Геринг держал семерых молодых львов, что для него «было прежде всего признаком власти и престижа», отмечает Монхаупт. Как это часто бывает, нацисты были вдохновлены историческими образцами для подражания — римлянами и средневековыми королями, уточняет автор.

Однако как и люди, животные были разделены на «ценных» и «недостойных» жизни. Большими хищными кошками, такими как львы и пантеры, восхищались, а домашних кошек нацистский писатель Уилл Веспер характеризовал как «коварных, лживых и антиобщественных», потому что они преследуют певчих птиц. Веспер заключил, что кошки были «евреями среди животных».

Нацисты положительно относились к свиньям, так как они должны были кормить немецкое население во время Второй мировой войны. Еще одним ценным для военного время животным был признан шелкопряд. Их прочный, водоотталкивающий и в значительной степени огнеупорный шелк был необходим для производства парашютов.

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