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Раскрыты подробности отношения нацистов к разным животным

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Фото: Globallookpress.com

Новая книга Tiere im Nationalsozialismus («Животные в национал-социализме») раскрыла аспект, оставшийся в значительной степени неисследованным, проанализировав отношение нацистов к различным животным. Издание DW обратило внимание на книгу, которая попыталась ответить на вопрос о том, как одновременно могут сосуществовать любовь к животным и расовый фанатизм.

Согласно книге, около города Веймар, недалеко от крематория концлагеря Бухенвальд, находился зоопарк, в котором обитали разнообразные животные. Отмечается, что он был призван обеспечить «отвлечение и развлечение» для работников концлагеря. Животные играли важную роль для нацистов. «Любой, кто хочет узнать о деспотизме и противоречиях нацистского режима, не должен игнорировать животных», — сказал автор книги Ян Монхаупт (Jan Mohnhaupt).

Монхаупт отмечает, что любимыми собаками фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера были немецкие овчарки, его можно часто увидеть на фотографиях со своей овчаркой по кличке Блонди. Эта порода собак отличается послушанием — именно поэтому они использовались в качестве сторожевых собак в концлагерях, приводит подробности исследователь. Порода также напоминает волка, а Гитлер восхищался этими животными, уверен писатель. Нацистская пропаганда использовала образ «дикого волка» за годы до прихода к власти.

В 1933 году нацисты приняли закон о защите животных, который, среди прочего, предусматривал, что теплокровных животных необходимо оглушить, прежде чем они будут убиты. Однако то, что звучит как любовь к животным, было направлено прежде всего на то, чтобы запретить евреям совершать ритуальные жертвоприношения, отмечается в книге. «Для ведущих нацистов защита животных и преступления против человечности не противоречили друг друг. Напротив, они даже чувствовали себя частью моральной элиты», — пишет автор.

Заместитель Гитлера Герман Геринг держал семерых молодых львов, что для него «было прежде всего признаком власти и престижа», отмечает Монхаупт. Как это часто бывает, нацисты были вдохновлены историческими образцами для подражания — римлянами и средневековыми королями, уточняет автор.

Однако как и люди, животные были разделены на «ценных» и «недостойных» жизни. Большими хищными кошками, такими как львы и пантеры, восхищались, а домашних кошек нацистский писатель Уилл Веспер характеризовал как «коварных, лживых и антиобщественных», потому что они преследуют певчих птиц. Веспер заключил, что кошки были «евреями среди животных».

Нацисты положительно относились к свиньям, так как они должны были кормить немецкое население во время Второй мировой войны. Еще одним ценным для военного время животным был признан шелкопряд. Их прочный, водоотталкивающий и в значительной степени огнеупорный шелк был необходим для производства парашютов.

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