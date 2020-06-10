Число умерших россиян с коронавирусом превысило 6,3 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 6358, за последние сутки зафиксировано 216 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 10 июня.

6358 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 10 июня

За последние сутки в России коронавирус был выявлен у 8 404 человек в 83 регионах. Всего с начала пандемии в стране выявлено 493 657 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 10 июня превысило 7,24 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 125,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 411 260 пациентов, 3,37 миллиона человек выздоровели.

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