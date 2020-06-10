Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках

Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках. Интервью с исполнительницей роли Джессики Стэнли опубликовано на YouTube-канале журнала Vanity Fair.

Американская актриса рассказала, что съемки первой части саги проходили в Портленде, где было «очень холодно и убого», из-за чего ей постоянно приходилось ходить в мокрой обуви. «Я тогда думала, что вокруг меня отличные люди, с которыми я наверняка подружилась бы в другое время, но на тот момент мне хотелось убить их всех», — отметила артистка.

Она призналась, что тяжелые условия работы в итоге сблизили ее с коллегами. «Ощущалось, будто мы вместе пережили какое-то травмирующее событие. Как люди, которые вместе были в заложниках, а теперь связаны на всю жизнь», — рассказала Кендрик.

Фильмы франшизы «Сумерки» выходили на экраны с 2008 по 2012 год. Пять картин о любви вампира Эдварда Каллена и школьницы Беллы Свон собрали в мировом прокате более 3,3 миллиарда долларов. Главные роли в ленте исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.

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