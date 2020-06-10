В Подмосковье захотели открыть к выходным ТЦ и летние веранды кафе

Торговые центры, а также летние веранды кафе и ресторанов могут открыться в Подмосковье перед выходными. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Нам осталось открыть торговые центры и летние веранды. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными, ведем консультации с санитарным врачом», — рассказал Воробьев.

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