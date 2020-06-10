России предсказали снижение смертности от неинфекционных заболеваний

К 2030 году в России может произойти снижение смертности от неинфекционных заболеваний. Об этом главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала порталу стопкоронавирус.рф.

«По прогнозам международных экспертов, благодаря эффективным мерам в области укрепления общественного здоровья в рамках нацпроекта "Демография" Россия может к 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний», — сказала Драпкина.

По ее словам, в 2019 году распространенность курения среди россиян уже снизилась на 24 процента. Кроме того, в рамках антиалкогольной политики увеличились акцизы на алкоголь, в связи с чем в первом квартале в 2020 году сократился рост продаж спиртных напитков.

«Хочу также отметить, что в условиях изоляции стала заметна тенденция заботы о своем здоровье. Многие старались соблюдать правильный режим питания и выполнять физические упражнения», — добавила Драпкина.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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