Российских водителей захотели проверять на трезвость по-новому

В ГИБДД захотели проверять российских водителей на трезвость новым методом, который позволяет за несколько секунд определять, есть в выдыхаемом автомобилистом воздухе алкоголь или нет. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, генерал-майор полиции Александр Быков в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА Новости.
По его словам, новое устройство не будет похоже на алкотестер и позволит за 20-30 минут проверять сразу несколько водителей на трезвость. «Если [алкоголь в выдыхаемом воздухе] есть — мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования. Если нет, то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить движение», — пояснил Быков. Он подчеркнул, что проект методики уже отправлен в Общественную палату для обсуждения.
Вечером 8 июня народный артист Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП на Садовом кольце в Москве. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал. В выдыхаемом им воздухе было обнаружено 2,1 промилле алкоголя при допустимой норме в 0,16 промилле. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.
Ранее стало известно, что в первом полугодии 2019 года число погибших в ДТП составило в общей сложности 5498 человек. Еще почти 4 тысячи человек умерли от отравления спиртными напитками. В Росстате отметили, что число смертей в результате ДТП в указанный период снизилось на 4,7 по сравнению с прошлым годом, тогда как от алкоголя россияне, напротив, стали умирать чаще.