В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Все пациенты имели подтвержденную пневмонию, а также положительный результат тестов на коронавирус. Возраст скончавшихся не уточняется. Всего с начала эпидемии в столице скончались 3187 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начало массовой вакцинации от коронавируса возможно ближе к зиме. По словам главы города, над разработкой российской вакцины работают сразу несколько институтов, деятельность ведется в нескольких направлениях.

В Москве за последние сутки зафиксировано 1436 случаев инфицирования. С начала пандемии в столице заразился 201 221 человек, 115 769 выздоровели. Всего в России выявлено 502 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 261 150 человек, умерли 6532.

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